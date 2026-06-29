Фильм Боттичелли. Инферно
2016, Botticelli - Inferno
Документальный12+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Это путешествие в подземный мир через девять кругов Ада, которое раскроет секреты шедевра, поразившего умы многих людей, включая Дэна Брауна и Рона Ховарда. Съёмки картины прошли по всей Европе, в таких уникальных местах как Галерея Уффици во Флоренции, Библиотека Ватикана, а также в Лондоне, Берлине и в долинах Шотландии.
СтранаГермания, Италия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb