Боттичелли. Инферно
Wink
Фильмы
Боттичелли. Инферно

Фильм Боттичелли. Инферно

2016, Botticelli - Inferno
Документальный12+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Это путешествие в подземный мир через девять кругов Ада, которое раскроет секреты шедевра, поразившего умы многих людей, включая Дэна Брауна и Рона Ховарда. Съёмки картины прошли по всей Европе, в таких уникальных местах как Галерея Уффици во Флоренции, Библиотека Ватикана, а также в Лондоне, Берлине и в долинах Шотландии.

Страна
Германия, Италия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb