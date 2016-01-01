Босс
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Босс

Босс (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Boss
Комедии94 мин18+

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Сюжет

В центре сюжета бизнес-леди, промышленный магнат, очутившаяся в тюрьме, погорев на теневых сделках. Отсидев положенное, женщина мечтает искупить вину и сменить статус мошенницы на всеобщую любимицу, только не все жертвы ее махинаций готовы пересмотреть свое отношение к ней.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Босс»

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