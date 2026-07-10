История Андрея Борзенко, советского боксера, прошедшего через концлагерь Бухенвальд, настоящее подтверждение тому, чтостойкость человеческого духа может творить чудеса. Борзенко провел более 80боев ини разу непотерпел поражение, хоть инаходился вжутких условиях, практически несовместимых сжизнью.

