Борзенко: Ринг за колючей проволокой
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Борзенко: Ринг за колючей проволокой
2022, Борзенко: Ринг за колючей проволокой
Документальный, Биография18+
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Борзенко: Ринг за колючей проволокой (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

История Андрея Борзенко, советского боксера, прошедшего через концлагерь Бухенвальд, настоящее подтверждение тому, чтостойкость человеческого духа может творить чудеса. Борзенко провел более 80боев ини разу непотерпел поражение, хоть инаходился вжутких условиях, практически несовместимых сжизнью.

Страна
Россия
Жанр
Документальный, Биография

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