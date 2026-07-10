2022, Борзенко: Ринг за колючей проволокой
Документальный, Биография18+
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Борзенко: Ринг за колючей проволокой (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
История Андрея Борзенко, советского боксера, прошедшего через концлагерь Бухенвальд, настоящее подтверждение тому, чтостойкость человеческого духа может творить чудеса. Борзенко провел более 80боев ини разу непотерпел поражение, хоть инаходился вжутких условиях, практически несовместимых сжизнью.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный, Биография
Рейтинг
- АДРежиссёр
Алексей
Дегтярев
- Актёр
Иван
Фоминов
- Актёр
Сергей
Гармаш
- СРАктёр
Сергей
Рублев
- ВЛАктёр
Владимир
Лукьянчиков
- СНАктёр
Сергей
Назаренко
- ВААктёр
Вячеслав
Аникин
- ВААктёр
Виталий
Ангелов
- АДСценарист
Алексей
Дегтярев
- ВШПродюсер
Владимир
Шапошников
- ТНХудожница
Татьяна
Надбитова
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- ВККомпозитор
Вадим
Карпенко