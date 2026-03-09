Фильм Борго

Мелисса — опытная и образцовая тюремная надзирательница. Но вокруг нее начинают разворачиваться опасные события, когда её переводят в корсиканскую тюрьму, где она принимает помощь и защиту от заключённого Савериу. После освобождения он связывается с Мелиссой, рассчитывая получить от неё деньги.

