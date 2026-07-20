Борьба за Бруклин
Wink
Фильмы
Борьба за Бруклин

Фильм Борьба за Бруклин

2024, Emergent City
Документальный18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Более десяти лет в пределах одного бруклинского района формируется микрокосм американской демократии. Жители Сансет-Парка сталкиваются с растущей арендной платой, наследием экологического расизма и потерей рабочих мест. Когда же глобальный девелопер выкупает огромный промышленный комплекс на набережной, задумав превратить его в «инновационный район», разгорается настоящая битва за будущее района и самого Нью-Йорка.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

7.4 IMDb