Борьба в долине
Актёры и съёмочная группа фильма «Борьба в долине»

Актёры и съёмочная группа фильма «Борьба в долине»

Режиссёры

Юсеф Шахин

Youssef Chahine
Режиссёр

Актёры

Фатен Хамамах

Faten Hamamah
АктрисаAmal (в титрах: Fetan Hamamah)
Омар Шариф

Omar Sharif
АктёрAhmed (в титрах: Omar El Cherif)
Заки Рустом

Zaki Rustum
АктёрTaher Pasha (в титрах: Zaki Rustum)
Фарид Шауки

Farid Shawqy
АктёрActor (в титрах: Farid Chawky)
Абдулварет Асар

Abdulwareth Asar
Актёр
Хамди Гайт

Hamdy Ghaith
АктёрSelim
АбДель Гани Камар

Abdelghani Kamar
Актёр(в титрах: Abdel Ghani Kamar)
Ахмад АбДель Варес

Ahmed Abdel Wareth
Актёр

Сценаристы

Хелми Халим

Hilmi Halim
Сценарист
Али Эль Зоркани

Ali El Zorkani
Сценарист

Продюсеры

Габриэль Талхами

Gabriel Talhami
Продюсер

Художники

Махер Абдель Нур

Maher Abdel Nour
Художник

Композиторы

Фуад Эль-Захри

Fouad El-Zahry
Композитор