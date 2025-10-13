Фильм Борьба в долине

Египет. 50-е годы. Окончив сельскохозяйственный институт, Ахмад вернулся домой, мечтая помочь полунищим односельчанам вырастить богатый урожай. Опасаясь конкуренции с их стороны, паша и его племянник Рияд-бей решают залить всё водой и открывают плотину.



Чтобы замести следы преступления, Рияд-бей убивает шейха деревни, обвинив в его гибели отца Ахмада. Юноше, пытающемуся найти виновника трагедии, помогает дочь паши Амаль — их детская дружба давно переросла в любовь. Стремясь спасти дочь, скрывшуюся с Ахмедом в развалинах храма, паша называет имя преступника.

