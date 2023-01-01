Bon Jovi - Live from Wembley (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Bon Jovi, вероятно, наиболее успешная рок-группа 1980-х и 1990-х, дает грандиозный концерт на пике карьеры. Режиссер David Mallet, с помощью 17 видеокамер великолепно передает восторг 72 тысяч фанатов, полностью заполнивших стадион Уэмбли в теплый Лондонский вечер, чтобы увидеть это зрелище.



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