Большой оркестр
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Большой оркестр

Большой оркестр (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, LE GRAND ORCHESTRA
Драмы11 мин12+

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Сюжет

После ссоры с другом, девушка, которая работает культурологом, думает о трудностях, с которыми столкнется, если заведет ребенка. Потрясенная катастрофической информацией об изменениях климата и ужасающих последствиях, она задается вопрос, не связан ли дискомфорт в еe теле с ощущениями планеты.

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Информация

Страна
Франция
Жанры
Драмы

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