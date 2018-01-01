Большой оркестр (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, LE GRAND ORCHESTRA
Драмы11 мин12+
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Сюжет
После ссоры с другом, девушка, которая работает культурологом, думает о трудностях, с которыми столкнется, если заведет ребенка. Потрясенная катастрофической информацией об изменениях климата и ужасающих последствиях, она задается вопрос, не связан ли дискомфорт в еe теле с ощущениями планеты.
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