Большое дело (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, The Big Hit
Боевики, Комедии87 мин18+
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Сюжет
Профессиональный убийца Мэл и его собратья по оружию работают без выходных. Очередное дело, на первый взгляд, кажется легким и незамысловатым. Они похищают дочь богатого промышленника, не подозревая, что девушка - крестница их могущественного босса. В довершении всего, судьба посылает Мэлу последнее решающее испытание: в тот момент, когда дела идут из рук вон плохо, он влюбляется в собственную жертву.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- КВРежиссёр
Кирк
Вон
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Лу
Даймонд Филлипс
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- ЭБАктёр
Эйвери
Брукс
- Актёр
Боким
Вудбайн
- Актёр
Антонио
Сабато мл.
- ЧЧАктриса
Чайна
Чоу
- Актриса
Лэйни
Казан
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- ССАктёр
Саб
Симоно
- БРСценарист
Бен
Рэмси
- Продюсер
Уэсли
Снайпс
- УЗПродюсер
Уоррен
Зайд
- Продюсер
Теренс
Чан
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Корабельник
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ДНОператор
Дэнни
Новак
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл