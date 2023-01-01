Большое дело (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Профессиональный убийца Мэл и его собратья по оружию работают без выходных. Очередное дело, на первый взгляд, кажется легким и незамысловатым. Они похищают дочь богатого промышленника, не подозревая, что девушка - крестница их могущественного босса. В довершении всего, судьба посылает Мэлу последнее решающее испытание: в тот момент, когда дела идут из рук вон плохо, он влюбляется в собственную жертву.



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