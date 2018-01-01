Wink
Фильмы
Большие надежды
Актёры и съёмочная группа фильма «Большие надежды»

Актёры и съёмочная группа фильма «Большие надежды»

Режиссёры

Дэвид Лин

David Lean
Режиссёр

Актёры

Энтони Уэйгер

Tony Wager
АктёрYoung Pip
Алек Гиннесс

Alec Guinness
АктёрHerbert Pocket
Айвор Барнард

Ivor Barnard
АктёрMr. Wemmick
Джин Симмонс

Jean Simmons
АктрисаYoung Estella
Бернард Майлз

Bernard Miles
АктёрJoe Gargery

Сценаристы

Роналд Ним

Ronald Neame
Сценарист
Чарльз Диккенс

Charles Dickens
Сценарист
Энтони Хейвлок-Аллан

Anthony Havelock-Allan
Сценарист
Дэвид Лин

David Lean
Сценарист

Продюсеры

Роналд Ним

Ronald Neame
Продюсер
Энтони Хейвлок-Аллан

Anthony Havelock-Allan
Продюсер

Художники

Софи Дивайн

Sophie Devine
Художница

Композиторы

Вальтер Гёр

Walter Goehr
Композитор