Фильм Большие надежды

В окрестностях Рочестера, старинного городка к юго-востоку от Лондона, жил семилетний мальчик, прозванный Пипом. Он остался без родителей и воспитывала его взбалмошная старшая сестра. Ее мужем был кузнец Джо Гарджери - светловолосый великан, покладистый и простоватый, только он, как мог, защищал Пипа.



Однажды серая жизнь Пипа изменилась в корне, и началось это в тот день, когда мальчик столкнулся на кладбище с беглым каторжником. Тот под страхом смерти потребовал принести «жратвы и напильник», чтобы освободиться от кандалов.



Скольких усилий стоило парнишке тайком собрать и передать узелок, но именно этот добрый поступок в последствии привел к целой череде удивительных историй и превращений, которые произошли в его жизни...



