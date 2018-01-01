Wink
Большая вечеринка
Актёры и съёмочная группа фильма «Большая вечеринка»

Режиссёры

Бенуа Делепин

Benoît Delépine
Режиссёр
Гюстав Керверн

Gustave Kervern
Режиссёр

Актёры

Бенуа Пульворд

Benoît Poelvoorde
АктёрBenoît Bonzini
Альбер Дюпонтель

Albert Dupontel
АктёрJean-Pierre Bonzini
Бриджитт Фонтейн

Brigitte Fontaine
АктрисаMarie-Annick Bonzini
Ареска Белькасем

Areski Belkacem
АктёрRené Bonzini
Були Ланнерс

Bouli Lanners
АктёрLe vigile qui 'fait'
Серж Ларивьер

Serge Larivière
АктёрLe directeur du 'Grand Litier'
Стефани Пиллонка

Stéphanie Pillonca
АктрисаL'ex-femme de Jean-Pierre
Мисс Минг

Miss Ming
АктрисаLa jeune femme aux cigarettes
Клои Мон

Chloé Mons
АктрисаLa punkette
Иоланда Моро

Yolande Moreau
АктрисаLa mère de la punkette

Продюсеры

Бенуа Делепин

Benoît Delépine
Продюсер
Жан-Пьер Герен

Jean-Pierre Guérin
Продюсер
Гюстав Керверн

Gustave Kervern
Продюсер

Монтажёры

Стефани Эльмаджьян

Stéphane Elmadjian
Монтажёр

Операторы

Хью Пулен

Hugues Poulain
Оператор