Большая вечеринка (фильм, 2012) смотреть онлайн

История о двух абсолютно непохожих друг на друга братьев. Нот – самый старый панк с собакой во всей Европе, околачивающийся возле торговых центров в надежде, что покупатели угостят его йогуртом, пивом или собачьим кормом. Его брат Жан-Пьер работает продавцом в магазине постельного белья.

