Большая вечеринка
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Большая вечеринка

Большая вечеринка (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Le grand soir
Драма, Комедия95 мин18+

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О фильме

История о двух абсолютно непохожих друг на друга братьев. Нот – самый старый панк с собакой во всей Европе, околачивающийся возле торговых центров в надежде, что покупатели угостят его йогуртом, пивом или собачьим кормом. Его брат Жан-Пьер работает продавцом в магазине постельного белья.

Страна
Бельгия, Германия, Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая вечеринка»