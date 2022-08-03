Большая вечеринка (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Le grand soir
Драма, Комедия95 мин18+
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О фильме
История о двух абсолютно непохожих друг на друга братьев. Нот – самый старый панк с собакой во всей Европе, околачивающийся возле торговых центров в надежде, что покупатели угостят его йогуртом, пивом или собачьим кормом. Его брат Жан-Пьер работает продавцом в магазине постельного белья.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- БДРежиссёр
Бенуа
Делепин
- ГКРежиссёр
Гюстав
Керверн
- БПАктёр
Бенуа
Пульворд
- АДАктёр
Альбер
Дюпонтель
- БФАктриса
Бриджитт
Фонтейн
- АБАктёр
Ареска
Белькасем
- Актёр
Були
Ланнерс
- СЛАктёр
Серж
Ларивьер
- СПАктриса
Стефани
Пиллонка
- ММАктриса
Мисс
Минг
- КМАктриса
Клои
Мон
- ИМАктриса
Иоланда
Моро
- БДПродюсер
Бенуа
Делепин
- ЖГПродюсер
Жан-Пьер
Герен
- ГКПродюсер
Гюстав
Керверн
- СЭМонтажёр
Стефани
Эльмаджьян
- ХПОператор
Хью
Пулен