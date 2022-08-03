Большая ржака! (фильм, 2012) смотреть онлайн

В провинциальном городке на местном ТВ прозябают два друга — Ширяев и Молоток, и их коллега — красавица Надя. Все трое мечтают разбогатеть и стать столичными звездами. Неожиданно им в голову приходит идея: устроить реалити-шоу, участники которого должны отыскать золото Колчака.

