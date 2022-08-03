Wink
Фильмы
Большая ржака! (фильм, 2012) смотреть онлайн

Комедия80 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В провинциальном городке на местном ТВ прозябают два друга — Ширяев и Молоток, и их коллега — красавица Надя. Все трое мечтают разбогатеть и стать столичными звездами. Неожиданно им в голову приходит идея: устроить реалити-шоу, участники которого должны отыскать золото Колчака.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

1.4 КиноПоиск
1.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая ржака!»