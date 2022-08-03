Большая ржака! (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Большая ржака!
Комедия80 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В провинциальном городке на местном ТВ прозябают два друга — Ширяев и Молоток, и их коллега — красавица Надя. Все трое мечтают разбогатеть и стать столичными звездами. Неожиданно им в голову приходит идея: устроить реалити-шоу, участники которого должны отыскать золото Колчака.
Рейтинг
1.4 КиноПоиск
1.5 IMDb
- ВМРежиссёр
Виталий
Москаленко
- СПАктёр
Сергей
Писаренко
- ЕНАктёр
Евгений
Никишин
- Актриса
Ирина
Медведева
- Актёр
Сергей
Дорогов
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Александра
Флоринская
- Актриса
Анна
Семенович
- МВАктёр
Михаил
Владимиров
- Актёр
Виктор
Добронравов
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лемешев
- РАПродюсер
Роман
Арзуманов
- БСПродюсер
Беата
Соколова
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- АБХудожник
Андрей
Белан
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- МПМонтажёр
Максим
Полинский
- ДОМонтажёр
Дмитрий
Орел
- ДМОператор
Дмитрий
Мальцев