Актёры и съёмочная группа фильма «Большая прогулка»
Режиссёры
Актёры
Актёр
БурвильBourvil
Актёр
Луи де ФюнесLouis de Funès
Актриса
Андреа ПаризиAndréa Parisy
Актёр
Майк МаршаллMike Marshall
Актриса
Мари МаркеMary Marquet
Актёр
Пьер БертенPierre Bertin
Актёр
Бенно ШтерценбахBenno Sterzenbach
Актриса
Мари ДюбуаMarie Dubois
Актёр
Терри-ТомасTerry-Thomas
Актёр
Зигхардт РуппSieghardt Rupp
Актёр
Райнхард КолльдехоффReinhard Kolldehoff
Актёр
Хельмут ШнайдерHelmuth Schneider
Актёр
Поль ПребуаPaul Préboist
Актёр
Ганс МейерHans Meyer
Актёр
Ги ГроссоGuy Grosso
Актёр
Мишель МодоMichel Modo
Актёр
Петер ЯкобPeter Jacob
Актёр
Руди ЛенуарRudy Lenoir
Актёр
Пьер ПасселPierre Roussel
Актёр
Пьер БастьенPierre Bastien
Актёр
Жак СаблонJacques Sablon
Актёр
Жак БодуанJacques Bodoin
Актёр
Габриэль ГобенGabriel Gobin
Актёр
Поль МерсиPaul Mercey
Актёр
Анри ЖенеHenri Génès
Актёр
Жорж АтласGeorges Atlas
Актёр
Николас БангNicolas Bang
Актриса
Энн БергерAnne Berger
Актёр
Джордж БиртGeorge Birt
Актёр
Ги БоннафуGuy Bonnafoux
Актёр
Кристиан БрокарChristian Brocard
Актёр
Джерри БроуверJerry Brouer
Актёр
Жорж-Фредерик ДеленGeorges-Fréderic Dehlen
Актриса
Алиса ФильдAlice Field
Актёр
Фред ФишерFred Fischer
Актёр
Жан ЛандретJean Landret
Актриса
Катрин МаршаллCatherine Marshall
Актёр
Клеман МишюClément Michu
Актёр
Жан МинизиниJean Minisini
Актёр
Эдуард ПиньонEdouard Pignon
Актёр
Жан-Пьер ПозьеJean-Pierre Posier
Актёр