Wink
Фильмы
Большая прогулка
Актёры и съёмочная группа фильма «Большая прогулка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая прогулка»

Режиссёры

Жерар Ури

Жерар Ури

Gérard Oury
Режиссёр

Актёры

Бурвиль

Бурвиль

Bourvil
Актёр
Луи де Фюнес

Луи де Фюнес

Louis de Funès
Актёр
Андреа Паризи

Андреа Паризи

Andréa Parisy
Актриса
Майк Маршалл

Майк Маршалл

Mike Marshall
Актёр
Мари Марке

Мари Марке

Mary Marquet
Актриса
Пьер Бертен

Пьер Бертен

Pierre Bertin
Актёр
Бенно Штерценбах

Бенно Штерценбах

Benno Sterzenbach
Актёр
Мари Дюбуа

Мари Дюбуа

Marie Dubois
Актриса
Терри-Томас

Терри-Томас

Terry-Thomas
Актёр
Зигхардт Рупп

Зигхардт Рупп

Sieghardt Rupp
Актёр
Райнхард Колльдехофф

Райнхард Колльдехофф

Reinhard Kolldehoff
Актёр
Хельмут Шнайдер

Хельмут Шнайдер

Helmuth Schneider
Актёр
Поль Пребуа

Поль Пребуа

Paul Préboist
Актёр
Ганс Мейер

Ганс Мейер

Hans Meyer
Актёр
Ги Гроссо

Ги Гроссо

Guy Grosso
Актёр
Мишель Модо

Мишель Модо

Michel Modo
Актёр
Петер Якоб

Петер Якоб

Peter Jacob
Актёр
Руди Ленуар

Руди Ленуар

Rudy Lenoir
Актёр
Пьер Пассел

Пьер Пассел

Pierre Roussel
Актёр
Пьер Бастьен

Пьер Бастьен

Pierre Bastien
Актёр
Жак Саблон

Жак Саблон

Jacques Sablon
Актёр
Жак Бодуан

Жак Бодуан

Jacques Bodoin
Актёр
Габриэль Гобен

Габриэль Гобен

Gabriel Gobin
Актёр
Поль Мерси

Поль Мерси

Paul Mercey
Актёр
Анри Жене

Анри Жене

Henri Génès
Актёр
Жорж Атлас

Жорж Атлас

Georges Atlas
Актёр
Николас Банг

Николас Банг

Nicolas Bang
Актёр
Энн Бергер

Энн Бергер

Anne Berger
Актриса
Джордж Бирт

Джордж Бирт

George Birt
Актёр
Ги Боннафу

Ги Боннафу

Guy Bonnafoux
Актёр
Кристиан Брокар

Кристиан Брокар

Christian Brocard
Актёр
Джерри Броувер

Джерри Броувер

Jerry Brouer
Актёр
Жорж-Фредерик Делен

Жорж-Фредерик Делен

Georges-Fréderic Dehlen
Актёр
Алиса Фильд

Алиса Фильд

Alice Field
Актриса
Фред Фишер

Фред Фишер

Fred Fischer
Актёр
Жан Ландрет

Жан Ландрет

Jean Landret
Актёр
Катрин Маршалл

Катрин Маршалл

Catherine Marshall
Актриса
Клеман Мишю

Клеман Мишю

Clément Michu
Актёр
Жан Минизини

Жан Минизини

Jean Minisini
Актёр
Эдуард Пиньон

Эдуард Пиньон

Edouard Pignon
Актёр
Жан-Пьер Позье

Жан-Пьер Позье

Jean-Pierre Posier
Актёр
Персивал Рассел

Персивал Рассел

Percival Russel
Актёр

Сценаристы

Жорж Табе

Жорж Табе

Georges Tabet
Сценарист
Жерар Ури

Жерар Ури

Gérard Oury
Сценарист
Даниель Томпсон

Даниель Томпсон

Danièle Thompson
Сценарист

Продюсеры

Робер Дорфман

Робер Дорфман

Robert Dorfmann
Продюсер

Монтажёры

Альбер Юргенсон

Альбер Юргенсон

Albert Jurgenson
Монтажёр

Операторы

Клод Ренуар

Клод Ренуар

Claude Renoir
Оператор

Композиторы

Жорж Орик

Жорж Орик

Georges Auric
Композитор