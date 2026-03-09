Фильм Большая прогулка
1966, La grande vadrouille
Комедия, Военный6+
О фильме
Небо над Парижем, 1942 год. Английский бомбардировщик, выполняющий важное задание, подбит немцами. Летчики покидают горящую машину, договариваясь встретиться в турецкой бане. Один из них приземляется на крыше дома, где работает маляр Огюстен Буве, а другой падает на крышу Парижской оперы и прячется вместе с парашютом в апартаментах главного дирижера. Командир экипажа «приводняется» в зоопарке — в пруду с тюленями.
СтранаФранция, Великобритания
ЖанрВоенный, Комедия, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ЖУРежиссёр
Жерар
Ури
- БАктёр
Бурвиль
- Актёр
Луи
де Фюнес
- АПАктриса
Андреа
Паризи
- ММАктёр
Майк
Маршалл
- ММАктриса
Мари
Марке
- ПБАктёр
Пьер
Бертен
- БШАктёр
Бенно
Штерценбах
- МДАктриса
Мари
Дюбуа
- ТАктёр
Терри-Томас
- ЗРАктёр
Зигхардт
Рупп
- РКАктёр
Райнхард
Колльдехофф
- ХШАктёр
Хельмут
Шнайдер
- ППАктёр
Поль
Пребуа
- ГМАктёр
Ганс
Мейер
- ГГАктёр
Ги
Гроссо
- ММАктёр
Мишель
Модо
- ПЯАктёр
Петер
Якоб
- РЛАктёр
Руди
Ленуар
- ППАктёр
Пьер
Пассел
- ПБАктёр
Пьер
Бастьен
- ЖСАктёр
Жак
Саблон
- ЖБАктёр
Жак
Бодуан
- ГГАктёр
Габриэль
Гобен
- ПМАктёр
Поль
Мерси
- АЖАктёр
Анри
Жене
- ЖААктёр
Жорж
Атлас
- НБАктёр
Николас
Банг
- ЭБАктриса
Энн
Бергер
- ДБАктёр
Джордж
Бирт
- ГБАктёр
Ги
Боннафу
- КБАктёр
Кристиан
Брокар
- ДБАктёр
Джерри
Броувер
- ЖДАктёр
Жорж-Фредерик
Делен
- АФАктриса
Алиса
Фильд
- ФФАктёр
Фред
Фишер
- ЖЛАктёр
Жан
Ландрет
- КМАктриса
Катрин
Маршалл
- КМАктёр
Клеман
Мишю
- ЖМАктёр
Жан
Минизини
- ЭПАктёр
Эдуард
Пиньон
- ЖПАктёр
Жан-Пьер
Позье
- ПРАктёр
Персивал
Рассел
- ЖТСценарист
Жорж
Табе
- ЖУСценарист
Жерар
Ури
- ДТСценарист
Даниель
Томпсон
- РДПродюсер
Робер
Дорфман
- АЮМонтажёр
Альбер
Юргенсон
- КРОператор
Клод
Ренуар
- ЖОКомпозитор
Жорж
Орик