Большая прогулка
Wink
Фильмы
Большая прогулка

Фильм Большая прогулка

1966, La grande vadrouille
Комедия, Военный6+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Небо над Парижем, 1942 год. Английский бомбардировщик, выполняющий важное задание, подбит немцами. Летчики покидают горящую машину, договариваясь встретиться в турецкой бане. Один из них приземляется на крыше дома, где работает маляр Огюстен Буве, а другой падает на крышу Парижской оперы и прячется вместе с парашютом в апартаментах главного дирижера. Командир экипажа «приводняется» в зоопарке — в пруду с тюленями.

Страна
Франция, Великобритания
Жанр
Военный, Комедия, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая прогулка»