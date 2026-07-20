Фильм Большая арка
2025, L'Inconnu de la Grande Arche
Драма, Биография18+
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О фильме
За одну ночь жизнь 53-летнего мужчины, совершенно неизвестного до того во Франции, меняется: он приезжает в Париж, где ему предстоит возглавить этот масштабный проект.
Архитектор полон решимости воплотить Большую арку в точности так, как он ее задумал, однако его идеи быстро вступают в противоречие с суровой реальностью, техническими ограничениями и превратностями политической игры.
СтранаФранция, Дания
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоFull HD
Рейтинг
6.9 IMDb
- СДРежиссёр
Стефан
Демустье
- КБАктёр
Клас
Банг
- СБАктриса
Сидсе
Бабетт Кнудсен
- Актёр
Ксавье
Долан
- Актёр
Сванн
Арло
- МФАктёр
Мишель
Фо
- МЛАктёр
Миша
Лекот
- ЖдАктёр
Жан
де Форет
- АБАктёр
Алессандро
Брессанелло
- Актёр
Седрик
Аппиетто
- ФРАктёр
Франсуа
Рэйсон
- ОМАктёр
Оливье
Маргюри
- ПСАктёр
Патрик
Собельман
- АБАктриса
Аксель
Боссар
- СДАктриса
Сесиль
Дюкрок
- ОГАктёр
Оливье
Гальяно
- ЖФАктёр
Жан-Ив
Фрейбурже
- СДСценарист
Стефан
Демустье
- МГПродюсер
Мария
Гаде Денессен
- ДММонтажёр
Дамиэн
Маэстрагги
- ДШОператор
Давид
Шамбиль
- ОМКомпозитор
Оливье
Маргюри