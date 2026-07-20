Большая арка
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Большая арка

Фильм Большая арка

2025, L'Inconnu de la Grande Arche
Драма, Биография18+
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О фильме

За одну ночь жизнь 53-летнего мужчины, совершенно неизвестного до того во Франции, меняется: он приезжает в Париж, где ему предстоит возглавить этот масштабный проект.

Архитектор полон решимости воплотить Большую арку в точности так, как он ее задумал, однако его идеи быстро вступают в противоречие с суровой реальностью, техническими ограничениями и превратностями политической игры.

Страна
Франция, Дания
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD

Рейтинг

6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая арка»