За одну ночь жизнь 53-летнего мужчины, совершенно неизвестного до того во Франции, меняется: он приезжает в Париж, где ему предстоит возглавить этот масштабный проект.



Архитектор полон решимости воплотить Большую арку в точности так, как он ее задумал, однако его идеи быстро вступают в противоречие с суровой реальностью, техническими ограничениями и превратностями политической игры.

