Более странно, чем в раю (фильм, 1984) смотреть онлайн

Скучающие молодые люди Вилли и Эдди — бездельники и игроки. Их жизнь — такая же затхлая помойка, как и квартал Манхеттена, в котором они обитают. В один прекрасный день к Вилли приезжает юная кузина Ева из Венгрии, и постепенно друзья решаются на перемены…

