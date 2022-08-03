Более странно, чем в раю (фильм, 1984) смотреть онлайн

Wink
Более странно, чем в раю

1984, Stranger Than Paradise
Драма85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Скучающие молодые люди Вилли и Эдди — бездельники и игроки. Их жизнь — такая же затхлая помойка, как и квартал Манхеттена, в котором они обитают. В один прекрасный день к Вилли приезжает юная кузина Ева из Венгрии, и постепенно друзья решаются на перемены…

Страна
Германия, США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb