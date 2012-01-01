Боксер (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Philly Kid
Боевики90 мин18+
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Сюжет
После 10-летнего тюремного заключения освобожден под честное слово борец, бывший чемпион Национальной Атлетической Ассоциации. Чтобы спасти жизнь другу, он должен сделать невозможное для себя, проиграть в серии бойцовских поединков в клетке.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джейсон
Коннери
- УЧАктёр
Уэс
Чэтэм
- ДСАктёр
Девон
Сава
- СБАктриса
Сара
Батлер
- Актёр
Нил
Макдона
- ЛДАктёр
Лаки
Джонсон
- Актёр
Крис
Браунинг
- АМАктёр
Адам
Мервис
- БХАктёр
Бернард
Хок
- АБАктриса
Ава
Богл
- ЭСАктёр
Эрик
Скотт Вудс
- АМСценарист
Адам
Мервис
- ХРСценарист
Хавьер
Родригез
- АРСценарист
Адам
Ретклифф
- Продюсер
Стефани
Калеб
- Продюсер
Моше
Дайамант
- ЛИПродюсер
Лорен
Ито
- СЭХудожница
Стэйси
Эллен Рич
- ЭБМонтажёр
Эндрю
Бентлер