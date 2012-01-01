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Боксер (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Philly Kid
Боевики90 мин18+

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Сюжет

После 10-летнего тюремного заключения освобожден под честное слово борец, бывший чемпион Национальной Атлетической Ассоциации. Чтобы спасти жизнь другу, он должен сделать невозможное для себя, проиграть в серии бойцовских поединков в клетке.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Боксер»

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