Богом забытый
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Богом забытый

Богом забытый (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Forsaken
Боевик, Драма86 мин18+

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О фильме

Наeмный убийца Джон Генри оставляет своe кровавое ремесло и возвращается в родной город, надеясь восстановить отношения с собственным отцом.

Страна
США, Канада, Франция
Жанр
Боевик, Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Богом забытый»