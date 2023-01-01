Bob Marley & The Wailers - Uprising Live ! (фильм, 1980) смотреть онлайн

Сюжет

Uprising Tour проходил в Европе с 30 мая по 13 июля 1980 года, а в сентябре еще пять концертов в США. Это был последний тур Боба Марли перед его трагически ранней смертью в мае 1981 года в возрасте всего 36 лет. Тур проходил в поддержку альбома Uprising, выпущенного 10 июня 1980 года. Westfalenhalle был снят для известного н�емецкого музыкального сериала Rockpalast и впервые представлен здесь на DVD и CD с отснятым материалом, восстановленным до наилучшего возможного качества.



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