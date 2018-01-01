Wink
Фильмы
Боб Дилан: Никому не известный
Актёры и съёмочная группа фильма «Боб Дилан: Никому не известный»

Режиссёры

Джеймс Мэнголд

James Mangold
Режиссёр

Актёры

Тимоти Шаламе

Timothée Chalamet
АктёрBob Dylan
Бенедикт Камбербэтч

Benedict Cumberbatch
АктёрPete Seeger
Эдвард Нортон

Edward Norton
АктёрPete Seeger
Моника Барбаро

Monica Barbaro
АктрисаJoan Baez
Эль Фаннинг

Elle Fanning
АктрисаSylvie Russo
Ник Офферман

Nick Offerman
АктёрAlan Lomax
Дэн Фоглер

Dan Fogler
АктёрAlbert Grossman
Бойд Холбрук

Boyd Holbrook
АктёрJohnny Cash
Норберт Лео Бац

Norbert Leo Butz
АктёрAlan Lomax
Уилл Харрисон

Will Harrison
АктёрBobby Neuwirth
П.Дж. Бирн

P.J. Byrne
АктёрHarold Leventhal
Джо Типпетт

Joe Tippett
АктёрDave Van Ronk
Эрико Хацунэ

Eriko Hatsune
АктрисаToshi Seeger

Сценаристы

Джеймс Мэнголд

James Mangold
Сценарист
Джей Кокс

Jay Cocks
Сценарист

Продюсеры

Джефф Розен

Jeff Rosen
Продюсер
Боб Дилан

Bob Dylan
Продюсер
Тимоти Шаламе

Timothée Chalamet
Продюсер
Алан Гасмер

Alan Gasmer
Продюсер
Питер Джейсен

Peter Jaysen
Продюсер
Джеймс Мэнголд

James Mangold
Продюсер

Художники

Арианна Филлипс

Arianne Phillips
Художница
Реджина Грейвз

Regina Graves
Художница

Монтажёры

Эндрю Баклэнд

Andrew Buckland
Монтажёр

Операторы

Фидон Папамайкл

Phedon Papamichael
Оператор