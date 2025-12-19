Боб Дилан: Никому не известный (фильм, 2024) смотреть онлайн
Биографическая драма «Боб Дилан: Никому не известный» 2024 года рассказывает о тех нескольких годах, когда из неизвестного 19-летнего парня с гитарой родился один из главных голосов поколения. Фильм Джеймса Мэнголда охватывает творческий и жизненный путь Дилана с 1961 по 1965 год — от первых шагов на фолк-сцене Нью-Йорка до скандального выхода с электрогитарой на фестивале в Ньюпорте.
Юный Боб приезжает в Нью-Йорк, чтобы увидеть своего кумира Вуди Гатри. Через него знакомится с Питом Сигером, Джоан Баэз и другими знаковыми фигурами фолк-сцены 1960-х годов. Поначалу Дилан исполняет лишь чужие песни, но постепенно все громче звучит его собственное творчество — жесткие, политически заряженные баллады, которые превращают застенчивого парня в символ протеста. Чем популярнее он становится, тем выше давление на него: лейблы ждут хитов, публика — «голоса совести». Сам же Дилан тянется к новому звучанию — использованию электрогитар, что раздражает хранителей «чистого» фолка. Кульминацией этого напряжения становится выступление в Ньюпорте, которое делит биографию исполнителя на «до» и «после».
«Боб Дилан: Никому не известный» — фильм для тех, кому интересно не только то, что сделал Дилан, но и то, какую цену ему пришлось заплатить за это. Тимоти Шаламе сам поет и играет песни Дилана, а картина превращается в историю о том, как один человек, оставаясь верным собственному взгляду на музыку, изменил звучание целой эпохи.
