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Блокада: Фильм 2: Ленинградский метроном. Операция «Искра»

Блокада: Фильм 2: Ленинградский метроном. Операция «Искра» (фильм, 1977) смотреть онлайн

1977, Блокада: Фильм 2: Ленинградский метроном. Операция «Искра»
Драма, Военный160 мин18+

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О фильме

Военный фильм из киноэпопеи «Блокада», посвященной периоду блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну. В фильме воссоздана атмосфера блокадного города, а так же жизнь простых людей, которые проявляли мужество и стойкость духа в борьбе с фашизмом. Простые ленинградцы взяли на себя оборону города. В фильме отображены точные исторические факты — неудачи Советского Верховного Главнокомандования в начале войны, проведение операции «Искра», призванной прорвать блокаду. «Блокада: Фильм 2: Ленинградский метроном. Операция «Искра» основан на одноименном романе Александра Чаковского.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
160 мин / 02:40

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Блокада: Фильм 2: Ленинградский метроном. Операция «Искра»»