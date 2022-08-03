Военный фильм из киноэпопеи «Блокада», посвященной периоду блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну. В фильме воссоздана атмосфера блокадного города, а так же жизнь простых людей, которые проявляли мужество и стойкость духа в борьбе с фашизмом. Простые ленинградцы взяли на себя оборону города. В фильме отображены точные исторические факты — неудачи Советского Верховного Главнокомандования в начале войны, проведение операции «Искра», призванной прорвать блокаду. «Блокада: Фильм 2: Ленинградский метроном. Операция «Искра» основан на одноименном романе Александра Чаковского.

