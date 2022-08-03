Блокада: Фильм 2: Ленинградский метроном. Операция «Искра» (фильм, 1977) смотреть онлайн
1977, Блокада: Фильм 2: Ленинградский метроном. Операция «Искра»
Драма, Военный160 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Военный фильм из киноэпопеи «Блокада», посвященной периоду блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну. В фильме воссоздана атмосфера блокадного города, а так же жизнь простых людей, которые проявляли мужество и стойкость духа в борьбе с фашизмом. Простые ленинградцы взяли на себя оборону города. В фильме отображены точные исторические факты — неудачи Советского Верховного Главнокомандования в начале войны, проведение операции «Искра», призванной прорвать блокаду. «Блокада: Фильм 2: Ленинградский метроном. Операция «Искра» основан на одноименном романе Александра Чаковского.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МЕРежиссёр
Михаил
Ершов
- Актёр
Юрий
Соломин
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- ИААктриса
Ирина
Акулова
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- АРАктёр
Александр
Разин
- БГАктёр
Борис
Горбатов
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- Актёр
Владимир
Зельдин
- СХАктёр
Сергей
Харченко
- АВСценарист
Арнольд
Витоль
- АЧСценарист
Александр
Чаковский
- МИХудожник
Михаил
Иванов
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер