Блэки летит на Луну (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Black to the Moon 3D
Мультфильм77 мин0+
О фильме
Черная овечка Блэки — настоящая чума для всей фермы. Она просто одержима идеей полета на Луну. Вместе с псом-охранником Кануто, она начинает готовить полет…
СтранаИспания
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
3.3 IMDb
- ТШАктёр
Тайлер
Шами
- ЭУАктриса
Эмили
Уоллес
- УГАктёр
Уэйн
Грэйсон
- КХАктриса
Кристина
Хьюз
- ПХАктёр
Питер
Хадсон
- КМАктриса
Ким
Мишель Бродерик
- СБАктриса
Симона
Берман
- СМАктриса
Сара
Мари Клейн
- РДАктриса
Райан
Даулер
- ГССценарист
Горка
Сесма
- АБАктриса дубляжа
Анна
Балицкая
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Каданин
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лаенко
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гуськова
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фильченко