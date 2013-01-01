Black Label Society - Unblackened (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Группа Black Label Society была основана в конце девяностых легендарным гитаристом Закком Уайлдом и стала ведущей группой в жанре хеви-метал благодаря тяжелым гитарным риффам, невероятно успешным альбомам и мировым турам, которые закрепили еe репутацию одной из самых мощных концертных групп своего поколения. Концерт Unblackened, снятый в клубе Club Nokia в Лос-Анджелесе в 2013 году, показывает более лиричную сторону творчества группы. На этом концерте музыканты сделали упор на акустические инструменты, не потеряв при этом своей мощи и драйва. Бессменный фронтмен группы Закк Уайлд играет на гитаре и пианино, демонстрируя более мягкую сторону своей музыки, сочетая ее с взрывными соло, которые знают и любят фанаты. Этот концерт определенно нельзя пропустить!



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