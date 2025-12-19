Битлджус Битлджус (фильм, 2024) смотреть онлайн

Чтобы спасти свою дочь, Лидия вынуждена отправиться в загробный мир в компании Битлджуса — коварного призрака, который когда-то пытался насильно на ней жениться. Потусторонняя комедия «Битлджус Битлджус» — фильм Тима Бертона, в котором Вайнона Райдер и Майкл Китон вернулись к своим знаменитым ролям.



Прошло 36 лет с тех пор, как Битлджус безуспешно попытался устроить свадьбу с Лидией. Она стала ведущей популярного ток-шоу «Дом с привидениями», но почти не общается с Астрид. С отцом девушки Лидия давно развелась, и спустя два года тот исчез где-то в Амазонии. Астрид унаследовала от матери талант медиума и познакомилась с Джереми — призраком, мечтающим вернуться в мир живых. Джереми убеждает Астрид ему помочь, пообещав встречу с отцом. Девушка соглашается, не подозревая, что ее мертвый спутник убил своих родителей. Узнав о прошлом Джереми, Лидия готова на все, чтобы спасти дочь — в том числе призвать Битлджуса, который все еще не потерял надежды жениться на своей неудавшейся невесте.



Какие приключения их ожидают, расскажет «Битлджус Битлджус» (2024), сиквел знаменитой фэнтези-комедии, к актерскому составу которого присоединилась Дженна Ортега и Моника Беллуччи.

