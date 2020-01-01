Бирели Лагрен и Сильвен Люк (фильм, 2020) смотреть онлайн

Джаз: Бирели Лагрен и Сильвен Люк. Фестиваль Nancy Jazz Pulsations. джазовый и эстрадный репертуар с одинаковой легкостью, эти два гения гитары дополняют самые смелые импровизации друг друга музыкальной свободой и щедростью. На сцене этот дуэт делится историями из прошлого и будущего. Акустические гитары для Бирели Лагрена и Сильвена Люка — идеальный вариант, чтобы продемонстрировать возможности любимого инструмента в новом свете. В их игре лицом к лицу есть гармонические тонкости, ритмическая утонченность, но прежде всего ум, эмоциональность и красота.



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