Wink
Фильмы
Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки. Роберт Сапольски. Ключевые идеи книги
Актёры и съёмочная группа фильма «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки. Роберт Сапольски. Ключевые идеи книги»

Актёры и съёмочная группа фильма «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки. Роберт Сапольски. Ключевые идеи книги»

Авторы

Smart Reading

Smart Reading

Smart Reading
Автор

Чтецы

Татьяна Бондаренко

Татьяна Бондаренко

Чтец