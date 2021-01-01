Billy’s Band — Фильм, фильм, фильм (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.72021, Billy’s Band — Фильм, фильм, фильм
Мюзикл3 мин18+
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Сюжет
Премьера клипа на песню из короткометражного фильма советского режиссeра-мультипликатора Фeдора Хитрука «Фильм, фильм, фильм» в исполнении петербургской группы Billy's Band. Кавер-версия вошла в саундтрек первого сериала «Квартета И» — «В Бореньке чего-то нет».
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