Billy’s Band — Фильм, фильм, фильм (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Премьера клипа на песню из короткометражного фильма советского режиссeра-мультипликатора Фeдора Хитрука «Фильм, фильм, фильм» в исполнении петербургской группы Billy's Band. Кавер-версия вошла в саундтрек первого сериала «Квартета И» — «В Бореньке чего-то нет».



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