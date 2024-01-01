Фильм Билли

Канадский режиссёр Лоранс Коте-Коллинз находит в тюрьме человека по имени Билли, напавшего на неё много лет назад. Он страдает шизофренией, а в период, когда болезнь оставалась недиагностированной, его худший приступ унёс жизни двух людей. Лоранс пишет ему письма, получает ответы, обменивается воспоминаниями и видеозаписями из прошлого. Их переписка превращается в исследование вины, боли и принятия, а вместе с тем — в попытку понять, что стоит за ярлыком «опасный» и где проходит граница между преступлением и болезнью.



