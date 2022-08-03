Безжизненное пространство: Крушение (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Dead Space: Downfall
Мультфильм, Фантастика71 мин18+
О фильме
Бороздящий космические просторы горно-исследовательский корабль «Ишимура» натыкается на загадочную чужеродную Метку, обозначающую особую зону. Команда амбициозного экипажа уверена, что они обнаружили подтверждение существования наших создателей. Но…исследование и смещение Метки высвобождает нечто...
ЖанрФантастика, Мультфильм
КачествоSD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- КГРежиссёр
Курт
Геда
- ВХРежиссёр
Винтон
Хёк
- НФАктриса
Ника
Футтерман
- КШАктёр
Кит
Шарабайка
- Актёр
Джим
Каммингс
- Актёр
Кевин
Майкл Ричардсон
- КХАктриса
Келли
Ху
- ББАктёр
Брюс
Бокслейтнер
- ЛСАктриса
Лия
Сарджент
- ХСАктёр
Хэл
Спаркс
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- Актёр
Джим
Пиддок
- ДПСценарист
Джимми
Пальмиотти
- ДГСценарист
Джастин
Грэй
- УЭСценарист
Уоррен
Эллис
- РРСценарист
Рик
Ремендер
- ЧБПродюсер
Чак
Бивер
- РУПродюсер
Робби
Уивер
- СПКомпозитор
Сет
Подовиц