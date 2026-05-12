Безумный Пьеро
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Безумный Пьеро

Фильм Безумный Пьеро

1965, Pierrot le fou
Драма, Мелодрама16+
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О фильме

Фердинанд и нанятая присматривать за его ребенком приходящая няня, Марианна, сбегают из дома и едут к морю на угнанном автомобиле, набитом крадеными деньгами... Он оставляет позади богатую жену, а она – неприятности, связанные с бандитами. Преследуемые полицией, они сжигают автомобиль, а вместе с ним и деньги мафии, и скрываются на безлюдном острове. Но что-то в их отношениях не складывается, и роман кончается.

Страна
Франция, Италия
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумный Пьеро»