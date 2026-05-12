Фердинанд и нанятая присматривать за его ребенком приходящая няня, Марианна, сбегают из дома и едут к морю на угнанном автомобиле, набитом крадеными деньгами... Он оставляет позади богатую жену, а она – неприятности, связанные с бандитами. Преследуемые полицией, они сжигают автомобиль, а вместе с ним и деньги мафии, и скрываются на безлюдном острове. Но что-то в их отношениях не складывается, и роман кончается.

