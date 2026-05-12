Фильм Безумный Пьеро
1965, Pierrot le fou
Драма, Мелодрама16+
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О фильме
Фердинанд и нанятая присматривать за его ребенком приходящая няня, Марианна, сбегают из дома и едут к морю на угнанном автомобиле, набитом крадеными деньгами... Он оставляет позади богатую жену, а она – неприятности, связанные с бандитами. Преследуемые полицией, они сжигают автомобиль, а вместе с ним и деньги мафии, и скрываются на безлюдном острове. Но что-то в их отношениях не складывается, и роман кончается.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЖГРежиссёр
Жан-Люк
Годар
- Актёр
Жан-Поль
Бельмондо
- АКАктриса
Анна
Карина
- АААктриса
Айша
Абадир
- АААктёр
Анри
Атталь
- ПОАктёр
Паскаль
Обье
- РДАктёр
Раймон
Девос
- РДАктёр
Роже
Дютуа
- СФАктёр
Сэмюэл
Фуллер
- ПААктёр
Пьер
Анин
- ЖЛАктёр
Жан-Пьер
Лео
- ГМАктёр
Ганс
Мейер
- КНАктриса
Криста
Нелл
- ДСАктёр
Дирк
Сандерс
- ЖСАктёр
Жорж
Стаке
- ЛСАктёр
Ласло
Сабо
- ДЗАктёр
Доминик
Зарди
- МОАктёр
Морис
Озель
- ЖГСценарист
Жан-Люк
Годар
- ЖдПродюсер
Жорж
де Борегар
- ПГХудожник
Пьер
Гюффруа
- РКОператор
Рауль
Кутар
- АДКомпозитор
Антуан
Дюамель