Wink
Фильмы
Безумный город
Актёры и съёмочная группа фильма «Безумный город»

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумный город»

Режиссёры

Коста-Гаврас

Коста-Гаврас

Costa-Gavras
Режиссёр

Актёры

Джон Траволта

Джон Траволта

John Travolta
АктёрSam
Дастин Хоффман

Дастин Хоффман

Dustin Hoffman
АктёрBrackett
Миа Киршнер

Миа Киршнер

Mia Kirshner
АктрисаLaurie
Алан Алда

Алан Алда

Alan Alda
АктёрKevin Hollander
Роберт Проски

Роберт Проски

Robert Prosky
АктёрLou Potts
Блайт Даннер

Блайт Даннер

Blythe Danner
АктрисаMrs. Banks
Уильям Этертон

Уильям Этертон

William Atherton
АктёрDohlen
Тед Левайн

Тед Левайн

Ted Levine
АктёрLemke
Тэмми Лорен

Тэмми Лорен

Tammy Lauren
АктрисаMiss Rose
Уильям О’Лири

Уильям О’Лири

William O'Leary
АктёрCTN Junior Executive

Продюсеры

Энн Копельсон

Энн Копельсон

Anne Kopelson
Продюсер
Арнольд Копельсон

Арнольд Копельсон

Arnold Kopelson
Продюсер
Стивен Браун

Стивен Браун

Stephen Joel Brown
Продюсер
Вольфганг Глаттес

Вольфганг Глаттес

Wolfgang Glattes
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Любовь Германова

Актриса дубляжа
Алексей Золотницкий

Алексей Золотницкий

Актёр дубляжа
Владимир Ферапонтов

Владимир Ферапонтов

Актёр дубляжа

Художники

Дебора Нэдулмэн

Дебора Нэдулмэн

Deborah Nadoolman
Художница
Джен Паскаль

Джен Паскаль

Jan Pascale
Художница

Монтажёры

Франсуаза Бонно

Франсуаза Бонно

Françoise Bonnot
Монтажёр

Операторы

Патрик Блосье

Патрик Блосье

Patrick Blossier
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор