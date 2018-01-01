Безумный город (фильм, 1997) смотреть онлайн

Безумный город
1997, Mad City
Триллер, Криминал110 мин18+

О фильме

Амбициозный журналист Макс Брэкетт мечтает о сенсационном материале. Во время рутинного репортажа из музея естественной истории он становится свидетелем конфликта между директором учреждения миссис Бэнкс и бывшим охранником Сэмом Бэйли, желающим вернуть свою работу. Не в силах убедить директора словами, Сэм достаeт ружьe и начинает угрожать ей, что заканчивается тяжeлым ранением другого охранника и взятием в заложники всех находившихся в музее. Макс пытается вести репортаж прямо из захваченного здания, но не может долго скрываться...

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

