Безумный город (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Mad City
Триллер, Криминал110 мин18+
Амбициозный журналист Макс Брэкетт мечтает о сенсационном материале. Во время рутинного репортажа из музея естественной истории он становится свидетелем конфликта между директором учреждения миссис Бэнкс и бывшим охранником Сэмом Бэйли, желающим вернуть свою работу. Не в силах убедить директора словами, Сэм достаeт ружьe и начинает угрожать ей, что заканчивается тяжeлым ранением другого охранника и взятием в заложники всех находившихся в музее. Макс пытается вести репортаж прямо из захваченного здания, но не может долго скрываться...
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- КРежиссёр
Коста-Гаврас
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Дастин
Хоффман
- МКАктриса
Миа
Киршнер
- Актёр
Алан
Алда
- РПАктёр
Роберт
Проски
- Актриса
Блайт
Даннер
- УЭАктёр
Уильям
Этертон
- Актёр
Тед
Левайн
- ТЛАктриса
Тэмми
Лорен
- УОАктёр
Уильям
О’Лири
- ЭКПродюсер
Энн
Копельсон
- АКПродюсер
Арнольд
Копельсон
- СБПродюсер
Стивен
Браун
- ВГПродюсер
Вольфганг
Глаттес
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- ДНХудожница
Дебора
Нэдулмэн
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- ФБМонтажёр
Франсуаза
Бонно
- ПБОператор
Патрик
Блосье
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман