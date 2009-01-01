Безумное сердце (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Crazy Heart
Драмы, Мелодрамы107 мин18+
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Сюжет
Когда-то Бэд Блейк был очень популярным кантри-певцом, но теперь такая музыка не в моде, и артист выпал из обоймы. Он постоянно вспоминает о былой славе и заливает тоску алкоголем. Встреча с провинциальной журналистской Джин вселяет герою веру в себя, и Бэд пытается начать новую жизнь.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Скотт
Купер
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актриса
Мэгги
Джилленхол
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Роберт
Дювалл
- РБАктёр
Райан
Бингэм
- ДКАктёр
Джеймс
Кин
- АФАктриса
Анна
Феликс
- ПХАктёр
Пол
Херман
- ТБАктёр
Том
Бауэр
- Актриса
Бет
Грант
- Сценарист
Скотт
Купер
- ТКСценарист
Томас
Кобб
- ТБПродюсер
Ти-Боун
Бёрнетт
- ДКПродюсер
Джуди
Каиро
- РКПродюсер
Роб
Карлинер
- Продюсер
Скотт
Купер
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- БЗХудожник
Бен
Зеллер
- ККХудожница
Карла
Керри
- ДЭМонтажёр
Джон
Экселрэд
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- БМОператор
Бэрри
М�арковиц
- СБКомпозитор
Стивен
Брутон
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт