Безумное сердце (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Когда-то Бэд Блейк был очень популярным кантри-певцом, но теперь такая музыка не в моде, и артист выпал из обоймы. Он постоянно вспоминает о былой славе и заливает тоску алкоголем. Встреча с провинциальной журналистской Джин вселяет герою веру в себя, и Бэд пытается начать новую жизнь.



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