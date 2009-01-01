Безумное сердце
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Безумное сердце

Безумное сердце (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Crazy Heart
Драмы, Мелодрамы107 мин18+

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Сюжет

Когда-то Бэд Блейк был очень популярным кантри-певцом, но теперь такая музыка не в моде, и артист выпал из обоймы. Он постоянно вспоминает о былой славе и заливает тоску алкоголем. Встреча с провинциальной журналистской Джин вселяет герою веру в себя, и Бэд пытается начать новую жизнь.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумное сердце»

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