Wink
Фильмы
Безумие
Актёры и съёмочная группа фильма «Безумие»

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумие»

Режиссёры

Дэвид Маккензи

Дэвид Маккензи

David Mackenzie
Режиссёр

Актёры

Анна Кивни

Анна Кивни

Anna Keaveney
АктрисаMrs. Bain
Мартон Чокаш

Мартон Чокаш

Marton Csokas
АктёрEdgar Stark
Хью Бонневилль

Хью Бонневилль

Hugh Bonneville
АктёрMax Raphael
Джуди Парфитт

Джуди Парфитт

Judy Parfitt
АктрисаBrenda Raphael
Наташа Ричардсон

Наташа Ричардсон

Natasha Richardson
АктрисаStella Raphael

Сценаристы

Крисанти Балис

Крисанти Балис

Chrysanthy Balis
Сценарист
Патрик МакГрат

Патрик МакГрат

Patrick McGrath
Сценарист
Патрик Марбер

Патрик Марбер

Patrick Marber
Сценарист

Продюсеры

Майкл Барлоу

Майкл Барлоу

Michael Barlow
Продюсер
Лори Борг

Лори Борг

Laurie Borg
Продюсер
Дэвид Э. Аллен

Дэвид Э. Аллен

David E. Allen
Продюсер
Мэйс Нойфельд

Мэйс Нойфельд

Mace Neufeld
Продюсер

Художники

Филиппа Харт

Филиппа Харт

Philippa Hart
Художница
Лоуренс Дорман

Лоуренс Дорман

Laurence Dorman
Художник
Консолата Бойл

Консолата Бойл

Consolata Boyle
Художница
Джим Фурлонг

Джим Фурлонг

Jim Furlong
Художник
Филип Барбер

Филип Барбер

Philip Barber
Художник

Монтажёры

Стивен Вайсберг

Стивен Вайсберг

Steven Weisberg
Монтажёр
Колин Мони

Колин Мони

Colin Monie
Монтажёр

Композиторы

Марк Манчина

Марк Манчина

Mark Mancina
Композитор