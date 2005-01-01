Безумие (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Asylum
Триллер, Драма16+
О фильме
Действие фильма происходит в Англии 50-х годов. Жена главного врача сумасшедшего дома влюбляется в одного из пациентов. Их чувства, как весенняя гроза, не разбирают дорог, превращаясь в ураган любви и страстей... Никто не знает, что там, за поворотом больничного коридора - любовь или бездна?
- Режиссёр
Дэвид
Маккензи
- АКАктриса
Анна
Кивни
- Актёр
Мартон
Чокаш
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- ДПАктриса
Джуди
Парфитт
- Актриса
Наташа
Ричардсон
- КБСценарист
Крисанти
Балис
- ПМСценарист
Патрик
МакГрат
- ПМСценарист
Патрик
Марбер
- МБПродюсер
Майкл
Барлоу
- ЛБПродюсер
Лори
Борг
- ДЭПродюсер
Дэвид
Э. Аллен
- МНПродюсер
Мэйс
Нойфельд
- ФХХудожница
Филиппа
Харт
- ЛДХудожник
Лоуренс
Дорман
- КБХудожница
Консолата
Бойл
- ДФХудожник
Джим
Фурлонг
- ФБХудожник
Филип
Барбер
- СВМонтажёр
Стивен
Вайсберг
- КММонтажёр
Колин
Мони
- ММКомпозитор
Марк
Манчина