Безумие (фильм, 2005) смотреть онлайн

Действие фильма происходит в Англии 50-х годов. Жена главного врача сумасшедшего дома влюбляется в одного из пациентов. Их чувства, как весенняя гроза, не разбирают дорог, превращаясь в ураган любви и страстей... Никто не знает, что там, за поворотом больничного коридора - любовь или бездна?



Безумие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.