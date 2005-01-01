Безумие
Безумие

Безумие (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Asylum
Триллер, Драма16+

О фильме

Действие фильма происходит в Англии 50-х годов. Жена главного врача сумасшедшего дома влюбляется в одного из пациентов. Их чувства, как весенняя гроза, не разбирают дорог, превращаясь в ураган любви и страстей... Никто не знает, что там, за поворотом больничного коридора - любовь или бездна?

Страна
Ирландия, Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Безумие»