Безликий (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, The Point Men
Боевик, Триллер86 мин18+
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О фильме
После неудачного покушения на знаменитого Палестинского террориста Амара Камила спецназовцы из группы, участвовавшей в операции, один за другим становятся жертвами неизвестного убийцы.
СтранаВеликобритания, США, Франция, Люксембург
ЖанрБоевик, Драма, Триллер
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ДГРежиссёр
Джон
Глен
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- Актриса
Керри
Фокс
- Актёр
Винсент
Риган
- КМАктёр
Кэл
Макэнинк
- НДАктёр
Николас
Де Пруссенаре
- ДСАктёр
Дональд
Самптер
- МдАктриса
Мэриам
д’Або
- ОХАктёр
Оливер
Хейден
- ХХАктёр
Хендрик
Хасе
- УААктёр
Уильям
Армстронг
- АНСценарист
Ави
Нешер
- СХСценарист
Стивен
Хартов
- АНПродюсер
Ави
Нешер
- АМОператор
Алек
Миллз
- ГВКомпозитор
Гаст
Вальтцинг