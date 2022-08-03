Безликий
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Безликий

Безликий (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, The Point Men
Боевик, Триллер86 мин18+

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О фильме

После неудачного покушения на знаменитого Палестинского террориста Амара Камила спецназовцы из группы, участвовавшей в операции, один за другим становятся жертвами неизвестного убийцы.

Страна
Великобритания, США, Франция, Люксембург
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.3 IMDb