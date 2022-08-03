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Без злого умысла

Без злого умысла (фильм, 1981) смотреть онлайн

1981, Absence of Malice
Триллер, Мелодрама111 мин18+

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О фильме

Майкл Коллин Галлахер, сын давно убитого босса мафии, не пошел по стопам отца, а занялся вполне законным делом. Он стал владельцем ликерной лавки. Неожиданно, следователь, ведущий дело об убийстве, отчаявшись найти настоящего преступника, обеспечивает утечку информации в прессу, согласно которой главным подозреваемым становится Майкл. Таким образом следователь хочет получить какие-то новые сведения по ведомому им делу. Но Колину нечего сказать полиции. Теперь его задача — попробовать восстановить контроль над своей жизнью, и в этом ему сможет помочь журналистка Меган Картер…

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Без злого умысла»