Майкл Коллин Галлахер, сын давно убитого босса мафии, не пошел по стопам отца, а занялся вполне законным делом. Он стал владельцем ликерной лавки. Неожиданно, следователь, ведущий дело об убийстве, отчаявшись найти настоящего преступника, обеспечивает утечку информации в прессу, согласно которой главным подозреваемым становится Майкл. Таким образом следователь хочет получить какие-то новые сведения по ведомому им делу. Но Колину нечего сказать полиции. Теперь его задача — попробовать восстановить контроль над своей жизнью, и в этом ему сможет помочь журналистка Меган Картер…

