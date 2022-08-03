Без злого умысла (фильм, 1981) смотреть онлайн
1981, Absence of Malice
Триллер, Мелодрама111 мин18+
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О фильме
Майкл Коллин Галлахер, сын давно убитого босса мафии, не пошел по стопам отца, а занялся вполне законным делом. Он стал владельцем ликерной лавки. Неожиданно, следователь, ведущий дело об убийстве, отчаявшись найти настоящего преступника, обеспечивает утечку информации в прессу, согласно которой главным подозреваемым становится Майкл. Таким образом следователь хочет получить какие-то новые сведения по ведомому им делу. Но Колину нечего сказать полиции. Теперь его задача — попробовать восстановить контроль над своей жизнью, и в этом ему сможет помочь журналистка Меган Картер…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Сидни
Поллак
- Актёр
Пол
Ньюман
- Актриса
Салли
Филд
- Актёр
Боб
Балабан
- МДАктриса
Мелинда
Диллон
- ЛЭАктёр
Лютер
Эдлер
- БПАктёр
Барри
Праймус
- ЙЗАктёр
Йозеф
Зоммер
- ДХАктёр
Джон
Харкинс
- ДХАктёр
Дон
Худ
- УБАктёр
Уилфорд
Бримли
- КЛСценарист
Курт
Людтке
- ДРСценарист
Дэвид
Рэйфиел
- Продюсер
Сидни
Поллак
- РЛПродюсер
Рональд
Л. Швари
- ЮЗАктёр дубляжа
Юрий
Заборовский
- Актриса дубляжа
Марина
Левтова
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Балашов
- БПХудожник
Берни
Поллак
- ШКМонтажёр
Шелдон
Кан
- ОРОператор
Оуэн
Ройзман
- ДГКомпозитор
Дэйв
Грусин