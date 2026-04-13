Без срока давности. Эшелоны смерти
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Без срока давности. Эшелоны смерти

Фильм Без срока давности. Эшелоны смерти

2018, Без срока давности. Эшелоны смерти
Документальный, Исторический12+
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О фильме

Война пришла в Псков, когда Вере Цоблиной было 8 лет. Вместо школы, она училась выживать на улицах родного города. Зима 1941-1942 годов выдалась особенно холодной. Дети часто бегали на железную дорогу – искать куски угля, не сгоревшие до конца в паровозных топках. Однажды во время такой «вылазки» дети увидели штабели, сложенные вдоль полотна железной дороги. Им показалось, что это дрова. Но это были замороженные в лед тела советских военнопленных – здесь разгрузили целый эшелон, в котором не выжил никто. Эти страшные «эшелоны смерти» приходили в Псков всю первую военную зиму.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

8.6 КиноПоиск