Без ответа (фильм, 2023) смотреть онлайн

Романтический боевик «Без ответа» — фильм 2023 года о том, как одно удачное свидание может закончиться не неловким молчанием в чате, а похищением, перестрелками и погонями.



Коул и Сэди знакомятся на фермерском рынке, и их первое свидание проходит так хорошо, что мужчина понимает: влюбился. Но любые попытки связаться с девушкой ни к чему не приводят — та просто игнорирует сообщения. Решив, что его просто «слили», Коул решается на самый импульсивный поступок в жизни: покупает билет и без предупреждения летит к Сэди в Лондон. Уже на месте выясняется, что «девушка его мечты» — секретный агент, за которой охотятся наемники. И если Коул рассчитывает на повторное свидание, придется выживать самому и не дать погибнуть возлюбленной.



Крис Эванс и Ана де Армас, романтика и экшен, любовь и смертельная опасность — все это фильм «Без ответа». Смотреть его стоит, если вы любите легкое кино, где невероятная авантюра начинается с одного непрочитанного сообщения.

