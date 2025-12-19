Без ответа (фильм, 2023) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Романтический боевик «Без ответа» — фильм 2023 года о том, как одно удачное свидание может закончиться не неловким молчанием в чате, а похищением, перестрелками и погонями.
Коул и Сэди знакомятся на фермерском рынке, и их первое свидание проходит так хорошо, что мужчина понимает: влюбился. Но любые попытки связаться с девушкой ни к чему не приводят — та просто игнорирует сообщения. Решив, что его просто «слили», Коул решается на самый импульсивный поступок в жизни: покупает билет и без предупреждения летит к Сэди в Лондон. Уже на месте выясняется, что «девушка его мечты» — секретный агент, за которой охотятся наемники. И если Коул рассчитывает на повторное свидание, придется выживать самому и не дать погибнуть возлюбленной.
Крис Эванс и Ана де Армас, романтика и экшен, любовь и смертельная опасность — все это фильм «Без ответа». Смотреть его стоит, если вы любите легкое кино, где невероятная авантюра начинается с одного непрочитанного сообщения.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения, Мелодрама
Время116 мин / 01:56
- Режиссёр
Декстер
Флетчер
- Актёр
Крис
Эванс
- Актриса
Ана
де Армас
- Актёр
Эдриан
Броуди
- ММАктёр
Майк
Мо
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- Актёр
Тейт
Донован
- ЭСАктриса
Эми
Седарис
- ЛБАктриса
Лиззи
Бродвей
- МШАктёр
Мустафа
Шакир
- Актёр
Энтони
Маки
- Актёр
Джон
Чо
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- АДАктриса
Анна
Дивер Смит
- Сценарист
Ретт
Риз
- Сценарист
Пол
Верник
- КМСценарист
Крис
МакКенна
- ЭССценарист
Эрик
Соммерс
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- Продюсер
Дэна
Голдберг
- Продюсер
Дон
Грэйнджер
- ББПродюсер
Брайан
Белл
- Продюсер
Ана
де Армас
- Продюсер
Крис
Эванс
- КПХудожник
Клод
Паре
- ДМХудожница
Дрю
Монахэн
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- КЛМонтажёр
Крис
Лебензон
- ДММонтажёр
Джим
Мэй
- СТОператор
Сальваторе
Тотино
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф