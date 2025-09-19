Бесы
Бесы (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Les possédés
Драма16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В 1870 году в России группа молодых анархистов-идеалистов замышляет насильственное свержение существующего строя.

Страна
Франция
Жанр
Драма

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

