Бессонная ночь (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Винсент — коп, который в ходе операции крадет у бандитов мешок кокаина. Гангстеры решают похитить сына Винсента, чтобы вернуть кокаин. Но к этому моменту герой уже не имеет при себе наркотики. Чтобы спасти своего сына, он должен отложить столько, сколько может, время обмена. Предстоящая ночь, к�ажется, самая длинная в его жизни и, возможно, даже последняя…



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