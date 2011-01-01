Бессонная ночь (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Nuit blanche
Боевики, Триллеры98 мин18+
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Сюжет
Винсент — коп, который в ходе операции крадет у бандитов мешок кокаина. Гангстеры решают похитить сына Винсента, чтобы вернуть кокаин. Но к этому моменту герой уже не имеет при себе наркотики. Чтобы спасти своего сына, он должен отложить столько, сколько может, время обмена. Предстоящая ночь, к�ажется, самая длинная в его жизни и, возможно, даже последняя…
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ФЖРежиссёр
Фредерик
Жарден
- ТСАктёр
Томер
Сисле
- СРАктёр
Серж
Рябукин
- ЖБАктёр
Жюльен
Буасселье
- ДСАктёр
Джои
Старр
- ЛСАктёр
Лоран
Стокер
- БЮАктёр
Бироль
Юнель
- ЛБАктриса
Лиззи
Брошере
- ССАктёр
Сами
Сегир
- ДБАктёр
Доминик
Беттенфельд
- Актёр
Адель
Беншериф
- НССценарист
Николас
Саада
- ФЖСценарист
Фредерик
Жарден
- МЧПродюсер
Марко
Черки
- ЖНПродюсер
Жан-Жак
Нейра
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- УСХудожница
Ули
Симон
- КПМонтажёр
Кристоф
Пинель
- Оператор
Том
Стерн
- НЭКомпозитор
Николас
Эррера