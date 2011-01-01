Бессонная ночь
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Бессонная ночь

Бессонная ночь (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Nuit blanche
Боевики, Триллеры98 мин18+

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Сюжет

Винсент — коп, который в ходе операции крадет у бандитов мешок кокаина. Гангстеры решают похитить сына Винсента, чтобы вернуть кокаин. Но к этому моменту герой уже не имеет при себе наркотики. Чтобы спасти своего сына, он должен отложить столько, сколько может, время обмена. Предстоящая ночь, кажется, самая длинная в его жизни и, возможно, даже последняя…

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бессонная ночь»

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