Бессмертный: Кровавая дорога домой (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Sisu 2
Боевик18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
1946 год, советско-финская граница. После сражения снемцами бывший финский солдат возвращается вродные края, гдево время войны была жестоко убита егосемья. Решив разобрать доми отстроить егозаново вдругом месте, онскладывает материалы вгрузовик исобирается впуть. Вскоре онсталкивается ссоветским командиром, убившим егосемью.
СтранаВеликобритания, Финляндия, США
ЖанрБоевик
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЯХРежиссёр
Ялмари
Хеландер
- ЙТАктёр
Йорма
Томмила
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- Актёр
Ричард
Брэйк
- ТКАктёр
Томми
Корпела
- КВАктёр
Каспар
Велберг
- ПОАктёр
Пяэру
Ойя
- ЭЛАктёр
Эрки
Лаур
- МДАктёр
Максим
Демидов
- МНАктёр
Март
Нурк
- РРАктёр
Рихо
Росберг
- МКАктёр
Мартин
Корк
- СЗАктёр
Стен
Зуппинг
- ВПАктёр
Вейко
Порканен
- ИТАктёр
Индрек
Таалмаа
- АОАктёр
Александр
Окунев
- АПАктёр
Андрес
Пуустусмаа
- ИРАктёр
Игорь
Рогачев
- МЛАктёр
Марко
Лехт
- АКАктёр
Антон
Клинк
- ЯХСценарист
Ялмари
Хеландер
- МГПродюсер
Майк
Гудридж
- МООператор
Мика
Орасмаа
- ТВКомпозитор
Туомас
Вяльнёля