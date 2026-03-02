Бессмертный: Кровавая дорога домой
Wink
Фильмы
Бессмертный: Кровавая дорога домой

Бессмертный: Кровавая дорога домой (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Sisu 2
Боевик18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

1946 год, советско-финская граница. После сражения снемцами бывший финский солдат возвращается вродные края, гдево время войны была жестоко убита егосемья. Решив разобрать доми отстроить егозаново вдругом месте, онскладывает материалы вгрузовик исобирается впуть. Вскоре онсталкивается ссоветским командиром, убившим егосемью.

Страна
Великобритания, Финляндия, США
Жанр
Боевик

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бессмертный: Кровавая дорога домой»