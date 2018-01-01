Wink
Фильмы
Бессмертные
Актёры и съёмочная группа фильма «Бессмертные»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бессмертные»

Режиссёры

Брайан Грант

Брайан Грант

Brian Grant
Режиссёр

Актёры

Тиа Каррере

Тиа Каррере

Tia Carrere
АктрисаGina Walker
Крис Рок

Крис Рок

Chris Rock
АктёрDeke Anthony
Брайан Финни

Брайан Финни

Brian Finney
АктёрGeorge Daniels
Джо Пантольяно

Джо Пантольяно

Joe Pantoliano
АктёрPete Tunnell
Эрик Робертс

Эрик Робертс

Eric Roberts
АктёрJack
Кевин Бернхардт

Кевин Бернхардт

Kevin Bernhardt
АктёрBilly Knox
Киран Малруни

Киран Малруни

Kieran Mulroney
АктёрKerry DeVain
Уильям Форсайт

Уильям Форсайт

William Forsythe
АктёрTim James
Кларенс Уильямс III

Кларенс Уильямс III

Clarence Williams III
АктёрBenny Hayes
Тони Кертис

Тони Кертис

Tony Curtis
АктёрDominic

Сценаристы

Кевин Бернхардт

Кевин Бернхардт

Kevin Bernhardt
Сценарист
Эли Самаха

Эли Самаха

Elie Samaha
Сценарист

Продюсеры

Эли Самаха

Эли Самаха

Elie Samaha
Продюсер
Кевин Броди

Кевин Броди

Kevin Brodie
Продюсер
Тиа Каррере

Тиа Каррере

Tia Carrere
Продюсер
Кевин Бернхардт

Кевин Бернхардт

Kevin Bernhardt
Продюсер

Художники

Гай Гревилл-Моррис

Гай Гревилл-Моррис

Guy Greville-Morris
Художник
Фани Аарон

Фани Аарон

Fanée Aaron
Художница

Монтажёры

Ричард Тревор

Ричард Тревор

Richard Trevor
Монтажёр

Композиторы

Клод Годетт

Клод Годетт

Claude Gaudette
Композитор