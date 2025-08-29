Бессмертные (фильм, 1995) смотреть онлайн

Криминальный боевик «Бессмертные» — фильм о налете, который становится смертельной ловушкой для самих грабителей.



Хитроумный владелец ночного клуба Джек собирает команду из нескольких бандитов, чтобы ограбить собственного босса — главу местной мафии. Среди тех, кто должен совершить это отчаянное, почти безумное преступление, — вышибала, официантка, боксер и другие люди, которых вряд ли можно назвать опытными гангстерами. Сначала все идет по плану, но вскоре участники группы понимают, что стали пешками в какой-то другой игре, о которой им ничего не известно.



Картина режиссера Брайана Гранта — это напряженный и жесткий триллер о доверии, жадности и цене, которую приходится платить за попытку обмануть судьбу. Смотреть фильм «Бессмертные» будет интересно любителям криминальных драм 1990-х.

