Бессмертные (фильм, 1995) смотреть онлайн
О фильме
Криминальный боевик «Бессмертные» — фильм о налете, который становится смертельной ловушкой для самих грабителей.
Хитроумный владелец ночного клуба Джек собирает команду из нескольких бандитов, чтобы ограбить собственного босса — главу местной мафии. Среди тех, кто должен совершить это отчаянное, почти безумное преступление, — вышибала, официантка, боксер и другие люди, которых вряд ли можно назвать опытными гангстерами. Сначала все идет по плану, но вскоре участники группы понимают, что стали пешками в какой-то другой игре, о которой им ничего не известно.
Картина режиссера Брайана Гранта — это напряженный и жесткий триллер о доверии, жадности и цене, которую приходится платить за попытку обмануть судьбу. Смотреть фильм «Бессмертные» будет интересно любителям криминальных драм 1990-х.
Рейтинг
- БГРежиссёр
Брайан
Грант
- ТКАктриса
Тиа
Каррере
- Актёр
Крис
Рок
- БФАктёр
Брайан
Финни
- Актёр
Джо
Пантольяно
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- КБАктёр
Кевин
Бернхардт
- КМАктёр
Киран
Малруни
- УФАктёр
Уильям
Форсайт
- КУАктёр
Кларенс
Уильямс III
- Актёр
Тони
Кертис
- КБСценарист
Кевин
Бернхардт
- Сценарист
Эли
Самаха
- Продюсер
Эли
Самаха
- КБПродюсер
Кевин
Броди
- ТКПродюсер
Тиа
Каррере
- КБПродюсер
Кевин
Бернхардт
- ГГХудожник
Гай
Гревилл-Моррис
- ФАХудожница
Фани
Аарон
- РТМонтажёр
Ричард
Тревор
- КГКомпозитор
Клод
Годетт