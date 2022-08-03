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Бесшабашный отряд

Бесшабашный отряд (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Lange flate ballær
Драма, Спортивный99 мин18+

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О фильме

История о приключениях группы бездельников и неудачников, записавшихся на недельные курсы защитников Отечества.

Страна
Норвегия
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бесшабашный отряд»