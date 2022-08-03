Бесшабашный отряд (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Lange flate ballær
Драма, Спортивный99 мин18+
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О фильме
История о приключениях группы бездельников и неудачников, записавшихся на недельные курсы защитников Отечества.
СтранаНорвегия
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
5.8 IMDb
- Режиссёр
Харольд
Цварт
- ЯЭАктёр
Ян
Эдгар Фьель
- ПЁАктёр
Петтер
Ёргенсон
- АФАктёр
Андерс
Фьель
- ЭТАктёр
Эйрик
Тобиассен
- КХАктёр
Кай
Хэльге Хансен
- ХМАктёр
Хенрик
Моркен Нильсен
- ФЛАктёр
Фроде
Ли
- РРАктёр
Роман
Рот
- ВХАктриса
Виви
Хауг
- МСАктриса
Мона
Солхауг
- ЭБАктёр
Эри
Бен
- ЛОАктёр
Ларс
Олав Карлсен
- ЖМАктёр
Жозе
Моринью
- Актёр
Харольд
Цварт
- Продюсер
Харольд
Цварт
- ТГПродюсер
Том
Гулбрандсен
- ЭХПродюсер
Эспен
Хорн
- ДКХудожник
Дагфинн
Клиппан
- ЙКМонтажёр
Йенс
Кристиан Фодстад