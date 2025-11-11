Беспредел (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Armstrong
Боевик, Триллер0+
О фильме
Работающий в Москве инструктором по безопасности ветеран спецназа «Морские котики» Род Амстронг становится свидетелем убийства своего товарища, который выполнял секретное задание президента США.
Идя по следу убийцы - международного террориста по кличке «Конский хвост», Род узнает о зловещих планах русской мафии по продаже ядерных боеголовок международным террористам. Чтобы остановить преступныйзаговор, грозящий уничтожить весь мир, Род вступает в ожесточенную схватку не на жизнь, а на смерть с главарями мафии, продажными генералами и чиновниками.
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.8 IMDb
- МГРежиссёр
Менахем
Голан
- Актриса
Кимберли
Кейтс
- ФЗАктёр
Фрэнк
Загарино
- Актёр
Чарльз
Нэпьер
- ДЛАктёр
Джо
Лара
- ДКАктёр
Джастин
Кэрролл
- РЛАктёр
Ричард
Линч
- АЮАктёр
Александр
Ютлев
- МСАктёр
Микаэлла
Стойкова
- МГАктёр
Менахем
Голан
- МГСценарист
Менахем
Голан
- ЕХСценарист
Енё
Ходи
- ДДПродюсер
Дэвид
Дадон
- МГПродюсер
Менахем
Голан
- Продюсер
Ави
Лернер
- БККомпозитор
Борис
Карадимчев
- РОКомпозитор
Роберт
О. Рэгленд