Беспредел
Wink
Фильмы
Беспредел

Беспредел (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Armstrong
Боевик, Триллер0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Работающий в Москве инструктором по безопасности ветеран спецназа «Морские котики» Род Амстронг становится свидетелем убийства своего товарища, который выполнял секретное задание президента США.

Идя по следу убийцы - международного террориста по кличке «Конский хвост», Род узнает о зловещих планах русской мафии по продаже ядерных боеголовок международным террористам. Чтобы остановить преступныйзаговор, грозящий уничтожить весь мир, Род вступает в ожесточенную схватку не на жизнь, а на смерть с главарями мафии, продажными генералами и чиновниками.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.8 IMDb