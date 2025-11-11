Беспредел (фильм, 1998) смотреть онлайн

Работающий в Москве инструктором по безопасности ветеран спецназа «Морские котики» Род Амстронг становится свидетелем убийства своего товарища, который выполнял секретное задание президента США.



Идя по следу убийцы - международного террориста по кличке «Конский хвост», Род узнает о зловещих планах русской мафии по продаже ядерных боеголовок международным террористам. Чтобы остановить преступныйзаговор, грозящий уничтожить весь мир, Род вступает в ожесточенную схватку не на жизнь, а на смерть с главарями мафии, продажными генералами и чиновниками.

